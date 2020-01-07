شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يزور البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي للتهنئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وقال المحافظ خلال الزيارة إن روح المحبة والتسامح والسلام التي تربط شعب مصر ستظل عنوانًا لحضارة أمة وعظمة شعب متلاحم ومترابط نسيج واحد تجمعه راية الوطن وحب قائد عظيم استطاع أن يرسخ المزيد من المحبة والإخاء بين جموع الشعب المصري دون تفرقة، مؤكدًا على وحب واحترام أهالى محافظة البحيرة لقداسة البابا، معبرًا عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة.

وشكر قداسة البابا تواضروس الثانى، المحافظ على زيارته باعتباره ممثلاً عن شعبها، مؤكدا على اعتزازه وحبه للبحيرة التي شهدت نشأته، وأمنياته أن تحظى مصر بأمن وسلام وتظل من تقدم لتقدم في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.