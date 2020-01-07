شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لو القضية في الحفظ.. «الفلاشة» أقوى من البخاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «الترغيب هدفه الأساسي حث الناس على فعل الصالحات»، مضيفا: «لما نقول ممكن تعمل عمل قد ٥٠ صحابى، ليس المقصود أنك قدهم، لا يعنى هتاخد أجر كبير».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «يعنى لو القضية بالحفظ ففلاشة الكمبيوتر أقوى من الإمام البخارى أمير المؤمنين في علم الحديث، وده مش معناه إنى بسيء إلى البخارى وعلمه، ومن يسىء له مجنون ولا يعلم قدره».