لجنة من وزارة الإسكان تتفقد مشروع تطوير العشوائيات بالغردقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة من وزارة الإسكان، مشروع الإسكان الإجتماعي وتطوير العشوائيات بالغردقة، برئاسة المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالمحافظة، كما تم بحث الملاحظات الخاصة بتسليم محطات الصرف الصحي لدخولها الخدمة.

كما تم تفقدت اللجنة الغابة الشجرية المُقامة على مساحة 330 فدان، ويتم زراعتها على مياه الصرف الصحي المعالج، لتحقيق الاستفادة الأمنة من مياه الصرف الصحى.

لجنة من وزارة الإسكان تتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي و تطوير العشوائيات بالغردقة

لجنة من وزارة الإسكان تتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي و تطوير العشوائيات بالغردقة

لجنة من وزارة الإسكان تتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي و تطوير العشوائيات بالغردقة