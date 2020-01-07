شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يتقدم بسؤال لوزيرة الصحة بشأن عدم وجود أطباء بـ«حميات أبوالمطامير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب لمحافظين ورئيس الحزب، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان بشأن أسباب عدم توفير الأطباء وهيئة التمريض والأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفي حميات أبوالمطاميرــ محافظة البحيرة.

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وقال المهندس أكمل قرطام، إنه في ظل حرص القيادة السياسية على توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير كافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلاً عن التطوير المستمر للمستشفيات، فإن مستشفي حميات أبوالمطامير بمحافظة البحيرة من بين المستشفيات التي تعاني قصوراً واضحاً.

وأضاف :«المستشفى تعاني سواء في عدد الأطباء والأجهزة والمستلزمات الطبية، رغم أن هذه المستشفي تخدم مدينة النوبارية والظهير الصحراوي ومركزي أبوالمطامير وحوش عيسي بالبحيرة».

وتساءل رئيس حزب المحافظين : «ما سبب قصور الإمكانيات لهذه المستشفى رغم أهميتها البالغة، وما سبب عدم دعم هذه المستشفي بالكوادر البشرية كيلا يتم إغلاقها؟، ولماذا لا تقوم مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة بواجباتها تجاه هذا المستشفي؟»