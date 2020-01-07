شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد: فرصة للتأكيد على علاقات المحبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، ومدير الأمن اللواء حسن محمود، يرافقهما القيادات التنفيذية، والشعبية بالمحافظة، بزيارة لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجليين بمدن سوهاج، وأخميم، والبلينا، وجرجا، وطما، وطهطا، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد‏ المجيد.

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وأكد الفقي، أن جميع محاولات القوى الخارجية المتربصة بأمن مصر من أجل تفتيت وحدتها وزعزعة الإستقرار بداخلها سيكون مصيرها الفشل، منوها إلى عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصرى، وأن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع ابناء الشعب المصرى.

ورحّب الأنبا باخوم، الأسقف العام لمطرانيات الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، والمنشاه، والمراغه، بزيارة المحافظ وقيادات المحافظة للتهنئة بالعيد، معربا عن سعادته وجموع الأقباط بالزيارات المتكررة للرئيس السيسى للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بالعيد، مؤكدا أن الرئيس له محبة ومودة خاصة في قلوب جميع الأقباط وقلوب المصريين جميعا، ونحن جميعا معه ونسانده من أجل والوصول بمصر إلى بر الأمان والإستقرار، وتحقيق الرخاء لجميع أطياف الشعب.

وشهدت جميع الأديرة، والكنائس، والمطرانيات، إجراءات أمنية مشددة لتأمين إحتفالات عيد الميلاد، وتم وضع بوابات تأمين ألكترونية، وتركيب كاميرات مراقبة وتصوير بجميع المطرانيات والكنائس الكبرى بمدن المحافظة، إلى جانب نشر مجموعات قتالية من القوات الخاصة، والأمن المركزى، ونشر أفراد الشرطة السريين في محيط المطرانيات، والكنائس، والشوارع المؤدية إليها، إلى جانب الإستعانة بالكلاب البوليسية والأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و مدير الأمن اللواء حسن محمود يقدمان التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و مدير الأمن اللواء حسن محمود يقدمان التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و مدير الأمن اللواء حسن محمود يقدمان التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و مدير الأمن اللواء حسن محمود يقدمان التهنئة للأقباط بعيد الميلاد