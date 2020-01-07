شكرا لقرائتكم خبر عن وصفها بـ«الأمر الغريب».. بيان عاجل لمدبولي بسبب «أكشاك أمان» في شوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم المهندس هيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أكشاك أمان المنتشرة في شوارع الإسكندرية، واصفًا إياها بـ«الأمر المثير والغريب».
وقال النائب إنه يتم استغلال أسوار المدارس والميادين العامة لوضع هذه الاكشاك كما يتم إشغال الرصيف الذي هو حق للمواطن، ويتم إتلاف الأسفلت بسبب كثرة المياه كل ذلك في الوقت الذي تنتشر فية فروع الجمعيات الاستهلاكية المنوط بها توفير السلع واللحوم والأسماك بأسعار مميزة وموفرة للمواطن.
وطالب الحريري بإعاده النظر في أماكن تواجد مثل هذه الأكشاك علماً بأن بعض هذه الأكشاك بدون ترخيص.
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