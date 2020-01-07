انتقام الأشقاء.. أشعل "عشة" شيدها أخوه فأحرق شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حريق محدود التهم "عشة" أعلى منزل بمركز الحوامديةجنوب الجيزة، تلاه ارتفاع ألسنة اللهب من شقة بذات العقار كان محل رصد ومتابعة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، وجاءت المفاجأة أن شقيقين وراء الواقعتين، وأمكن ضبطهما.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريقين متتاليين بعقار مكون من 3 طوابق تقطنه أسرة واحدة بدائرة المركز.

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تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أن خلافا قائما بين شقيقين، تطور إلى عداء، عمد أحدهما إلى إشعال النيران في "عشة" مشيدة من الخوص شيدها الثاني، الذي ما تنامى إلى علمه بالحريق حتى ألقى كمية من الخوص المشتعل بشقة شقيقة الكائنة بالطابق الثالث.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إكرامي البطران ومعاونوه الرائد عبد العزيز فرحات والنقيبان فاروق عبد القادر وحسين معتز من ضبط المتهمين.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.