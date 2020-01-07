مرور الجيزة يحرر 2500 مخالفة بالمحاور والميادين الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين. شارك في الحملات ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 2500 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين نموذج 125، مخالفة بدون قيادة وتسيير، مخالفة انتظار خاطئ، مخالفة مواقف عشوائية، مخالفة تجاوز سرعة الرادار، عدم الصلاحية الفنية للسيارة، عدم استخدام حزام الأمان، مخالفة حملة السرفيس، حجز توك توك، حجز سيارات، ملصقات ومتعلقات، زجاج فاميه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات؛ وعرضهم على النيابات المختصة.

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