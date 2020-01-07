"أمن القاهرة": ضبط 4 بنادق وفحص 115 شقة ومحل خلال حملة مكبرة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة حلوان، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الجنوب، وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وأسفرت جهود الحملة التي قادتها العميد بدوي هاشم مأمور القسم، والمقدم أحمد البنداري رئيس المباحث، عن ضبط 17 سلاح ناري، منها بندقية آلي، 3 بندقية خرطوش، وطبنجة معدلة، و2 فرد روسي، و11 فرد خرطوش، و42 طلقة، و14 قضية اتجار مخدرات بمضبوطات 2.030 كيلو جرام حشيش، و335 جرام هيروين، و600 قرص مخدر.

كما تم ضبط هارب من المراقبة، وتنفيذ 26 حكم جناية منهم 2 مؤبد، و5 ضبط وإحضار، و260 حكم حبس جزئي، وقضية أدوية منتهية الصلاحية، و1 سيارة مبلغ بسرقتها، و43 أحكام غرامات بإجمالي 7.232.110 جنيه، و7 سلاح أبيض، و100 فحص شقق مفروشة، و163 مخالفات مرور، و15 فحص محلات انترنت، و43 فحص مقاهي، و34 قضايا تموينية، و55 قضايا مرافق.

ولاقت الحملة ارتياحًا كبيرًا في أوساط المواطنين، وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة على مواجهة كافة الظواهر الإجرامية، وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.