"قتلت زوجها العرفي بحقنة هواء".. تفاصيل جريمة منشأة القناطر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل صادمة كشفت عنها التحقيقات في مقتل سائق عُثر على جثته بمياه نهر النيل في محافظة الجيزة.

بلاغ ورد لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بانتشال جثة لرجل مجهول في العقد الرابع من مياه نهر النيل بدائرة المركز، وبها حز حول الرقبة وجروح قطعية بالوجه، وتبين أنه (سائق- 37 سنة).

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وأسفرت الجهود عن أن مرتكبي الواقعة كل من: (بائعة شاي، 26 سنة) بمنطقة الكوم الأحمر، و(عاطل - 27 سنة) له معلومات جنائية، و(جزار - 42 سنة) له معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم.

اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى بسابقة زواجها العام الماضي من المتهم الثالث عرفياً، ثم تزوجت عرفياً من المجني عليه إلا أنها انفصلت عنه مؤخراً لاستغلاله لها وتحصله منها على مبالغ مالية والتعدي عليها بالضرب وإهانتها، ثم وعدت المتهم الثاني بالزواج، حيث استغلت تشهير المجني عليه بسمعة ابنة المتهم الثالث (طالبة- 13 سنة)، واتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه بدافع الانتقام منه.

وأضافت المتهمة أنه في سبيل تنفيذ مخططهم، اشترت 2 سرنجة من إحدى الصيدليات واستدرجت المجني عليه لمنطقة عملها، وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهمين الثاني والثالث، واستقلوا جميعاً "توك توك"، وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات ولدى نزولهم لمنطقة شاطئ نهر النيل، خنقه المتهم الثالث، فيما تعدى عليه المتهم الثاني بشفرة موس حلاقة، وأعطت المتهمة السرنجتين للمتهمين، حيث حقنا المجني عليه بالهواء في رقبته، فأوديا بحياته، وتخلصوا من جثته بإلقائها بنهر النيل، واستولوا على هاتفه المحمول، وهربوا.