نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تقدم نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. وأكد البهي وفقا للبيان الصادر عن النادي، تمنيه لعام جديد يحمل الخير والسلام للجميع، وللوطن الغالي وأهله. وأضاف "حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، داعيا المولي عز وجل أن يعم السلام والأمن والاستقرار جميع أرجاء المحروسة".

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