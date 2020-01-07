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مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط سقوط الأمطار ويحذر المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والري، اليوم، خرائط التنبؤ بسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية غدا الأربعاء.

وأكد المركز في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى غزيرة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة".

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ودعا المركز المواطنين لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأشار مركز التنبؤ بفيضان النيل، إلى وجود فرص سقوط الأمطار الغزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية والشرقية وشمال سيناء وشمال الدلتا ومدن القناة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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