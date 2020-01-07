جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من الدانمارك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 337 قرص ترامادول ومورفين.
وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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