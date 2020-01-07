​لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري (الرياح سرعتها 27 عقدة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم، وصلت شدة الرياح لـ27 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1013 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.
وأصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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