مصر | بسبب حادث تصادم.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب حادث تصادم.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت كثافات مرورية مساء اليوم الثلاثاء أعلى محور صفط اللبن، بسبب وقوع حادث تصادم أعلى الطريق في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى جامعة القاهرة.

وبينت المعاينة الأولية للحادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني للطريق وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة من يد قائد المركبة، وجار حصر المصابين والوقوف على ملابسات الحادث، كما جري الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بتصادم سياره أعلى محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الدائري ومتجه إلى جامعة القاهرة، وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وسط انتشار مروري لتنظيم حركة السير، وتحرر محضر بالواقعة.