مصر | التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

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بدأت النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ووردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك.