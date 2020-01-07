مصر | بالأسماء.. 6 مرشحين حتى الآن بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 6 مرشحين حتى الآن بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجان تلقى طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا، 6 طلبات حتى الآن.

والمرشحون الستة حتى الأن هم كل من، "عبد الله محمد خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل علي، ومحمد سمير السيد".

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بملوي، ستنتهى غدا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساء والتى استمرت لمدة 8 أيام اعتبار من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا اليوم الأخير الذى سيستمر حتى الخامسة مساء.

وأكد "الشريف" أنه عقب غلق باب تلقي طلبات راغبي الترشح ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والرموز الانتخابية من يوم 9 إلى 11 يناير، على ان تتخلل هذه الفترة أحقية المرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتستمر فى الفصل الطعون لمدة 5 أيام على أن تنتهى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.