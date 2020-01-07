مصر | التحقيق مع متهم استولى على 9 ملايين جنيه من شركة مقاولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع متهم استولى على 9 ملايين جنيه من شركة مقاولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالإستيلاء على نحو 9 ملايين جنيه، من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومي مزورة.



وجاءت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، لتؤكد اشتراك المتهم مع 4 آخرين فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حساب احدي الشركات بالبنوك، بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره (مليون وسبعمائة ألف جنيه) من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة.



وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ (أربعمائة ألف جنيه)، واستثمار مبلغ قدره (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) لدى (تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى إحدى الجنايات، ومحبوس حاليًا بسجن الصف المركزى على ذمة قضية "تزوير")، والذى تحصل على مبلغ (مليون وستمائة وستة وستون ألف جنيه) نصيبه فى ذات الواقعة، نظير إشتراكه مع باقى المتهمين فى تزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة.



وضبطت الجهات الأمنية المتهم، بعدما توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى اضطلاع (ملاحظ فني بالمعاش – مقيم بعين شمس بالقاهرة) بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين فى ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم.