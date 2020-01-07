أخبار مصر | بعد سقوطها في يد الليبيين.. عرض مدرعة تركية للبيع على أوليكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوطها في يد الليبيين.. عرض مدرعة تركية للبيع على أوليكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للمدرعة التركية "لميس" التي استولى عليها الجيش الوطني الليبي بعد سيطرتهم على مدينة سرت، تظهر عرض المدرعة للبيع على تطبيق أوليكس بسعر ١٠٠٠ دولار.
وسخر نشطاء مواقع التواصل من سقوط المدرعات "لميس" التركية في يد أبطال الجيش الوطنى الليبى بقولهم "لميس التركية جرى اغتصابها في سرت الليبية" وهي مدرعات كان قد أرسلها أردوغان إلى ميليشيات الوفاق.
وانتشرت على السوشيال ميديا، فيديوهات تظهر المدرعات التركية، حيث سيطر عليها الجيش الليبى بعد فرار المليشيات.
وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، تحرير مدينة سرت بشكل كامل من الإرهابيين، مشيرا إلى أن تحرير المدينة لم يستغرق ثلاث ساعات.