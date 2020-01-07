أخبار مصر | بعد سقوطها في يد الليبيين.. عرض مدرعة تركية للبيع على أوليكس

وسخر نشطاء مواقع التواصل من سقوط المدرعات "لميس" التركية في يد أبطال الجيش الوطنى الليبى بقولهم "لميس التركية جرى اغتصابها في سرت الليبية" وهي مدرعات كان قد أرسلها أردوغان إلى ميليشيات الوفاق.

وانتشرت على السوشيال ميديا، فيديوهات تظهر المدرعات التركية، حيث سيطر عليها الجيش الليبى بعد فرار المليشيات.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، تحرير مدينة سرت بشكل كامل من الإرهابيين، مشيرا إلى أن تحرير المدينة لم يستغرق ثلاث ساعات.