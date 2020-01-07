أخبار مصر | 19 يناير.. إطلاق الدليل الإجرائي لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء

الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

وأكدت "العشماوي" في تصريحات خاصة، أنه سيتم إطلاق الدليل من مقر المجلس القومي، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

كانت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أكدت في تصريحات سابقة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداد الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

وأوضحت "العشماوي" أن اطلاق هذا الدليل يأتي في إطار إلتزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مؤكدة ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية.