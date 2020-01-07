أخبار مصر | الشوارع والمراكز التجارية تستقبل احتفالات الإخوة الأقباط

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تزينت الشوارع والميادين والمراكز التجارية الكبرى بالقاهرة، استقبالًا للإخواة الأقباط، الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، اليوم.



وشهدت الشوارع والمراكز التجارية المختلفة، زحامًا ملحوظًا، في وقت شارك فيه المسلمون، الإخوة الأقباط بالاحتفال.



وتزينت المحال التجارية المختلفة، واختلطت الألوان والأنوار بين الاحتفال بالعام الجديد، وعيد الميلاد المجيد.



وانتشرت قوات الأمن في الشوارع والميادين الكبرى؛ في خطوة لتأمين الاحتفال بالأعياد في كل المناطق.