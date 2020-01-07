شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تساؤل السيسي في الكاتدرائية.. ماذا يُقلق المصريين؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، تفعيلًا لاتفاقه مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حديثه من كاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد نحو 50 كيلو مترًا عن وسط القاهرة «هما المصريين قلقانين من إيه؟».

سؤال السيسي للمصريين عن أسباب قلقهم، كان الثاني الذي يحمل ذات المعنى خلال 3 أشهر، إذ سبقه آخر في سبتمبر الماضي، عقب عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في وقت ظهرت فيه دعوات خارجية للتظاهر «اعتراضًا على الأوضاع السياسية في مصر».

القلق، الذي يرى الرئيس أنه يشغل بال المصريين، قدّم له حلًا في المرتين، راهن في الأولى على ما أسماه «وعي الشعب»، ونصح في الثانية بضرورة الوحدة: «طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة».

ورغم رسائل الطمأنة المتعاقبة للرئيس، ثمة أشياء تدعو المصريين للقلق مؤخرًا، يراها عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، «منطقية»، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر مؤخرًا.

في تصنيفه لمخاوف المصريين، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن أغلبها «أمنية واستراتيجية»، تتعلق بشكل مباشر بالملفات الثلاثة الأبرز، وهي الأزمة الليبية وتطوراتها، إضافة إلى ما يحدث في إقليم شرق المتوسط، فضلًا عن الملف الأمني المائي (سد النهضة).

تطورات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، تمثل الأهمية الأولى للمصريين، أكثر من الملف التركي الليبي على وجه الخصوص، حسب «ربيع»، الذي يرى أنه «حتى لو فيه حرب، فالناس هتحارب علشان المياه لكن متحاربش علشان الأمن القومي أو ليبيا».

كانت مفاوضات السد بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا شهدت انفراجة، في ديسمبر الماضي، بعد تقديم القاهرة صيغة مقترحة بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، بما يحقق مصلحة الطرفين، ورغم ذلك شهد الاجتماع السابق اختلاف في بعض وجهات النظر، قد يتم حله في الاجتماع، الذي سينعقد 8 و9 يناير الجاري.

السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، يرى أن الرئيس عمد إلى طمأنة المصريين بشأن القلق الناجم عن تطورات الأزمة الليبية بشكل خاص: «دي رسالة قائد محنك عارف إزاي بيدير الأزمة وشايف كل أبعادها وحاسب موقفها».

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مباشر وغير ومباشر، يشرح «العرابي» لـ«المصري اليوم» تأثير رسالة الرئيس بشأن الملف الليبي، قائلًا إنه أراد إرسال رسالة داخلية وجهها للمصريين من أجل إعطائهم قدرا كبيرا من الثقة في قدرته على تدبير الأمور والمحافظة على الأمن القومي.

الصورة التي ظهر بها الرئيس كانت لها «مغزى آخر» أراد إيصاله إلى أطراف خارج مصر، حسب «العرابي»، تتلخص في ظهوره «متماسكًا ذا ثبات انفعالي» ويقف بين المصريين لإرسال رسالة «هادئة رصينة تتفق مع وزن مصر وإمكانيات شعبها، وتعبر عن سياسات الدولة وقدرات جيشها».

هذه الرسالة جاءت بعد 4 أيام من اجتماع السيسي بمجلس الأمن القومي، لمناقشة تطورات التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود إلى هناك، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول، 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

عمليات تنقيب تركيا عن الغاز في شرق المتوسط،- التي تعدها دول كثيرة من بينها مصر «غير شرعية»، ملف ساخن قد يُقلق المصريين، حسب طارق فهمي، الذي قال لـ«المصري اليوم»، إن الرئيس أرسل عبر حديثه بالكاتدرائية رسالة اطمئنان ضمنية بأن «لو الموقف قوي داخليًا، فإن ذلك له انعكاس خارجي».

وتجري تركيا عمليات تنقيب عن الغاز في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية، رغم تحذيرات متكررة من الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي دعا أنقرة إلى وقف أنشطتها هناك. ورغم ذلك أعلنت وزارة الخارجية التركية، في يوليو الماضي، أنها ستواصل أعمالها، عقب إرسالها سفينتين للتنقيب في مايو ويونيو من العام المنصرم.

لا يُقلق المصريون ما يحدث من مناوشات تركية في شرق المتوسط، حسب الخبير الاستراتيجي، عمرو هاشم ربيع، لكن أكثر ما يستحوذ على النصيب الأكبر من قلقهم هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مع تدني مستويات الدخل، في ظل ارتفاع نسبة الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% عام 2019.

في حديثه لـ«المصري اليوم» استبعد «ربيع» قلق المصريين من ملفات الأمن القومي، بقدر شعورهم بالقلق تجاه ما وصفه بـ«تدهور الرعاية الصحية وانخفاض مستوى التعليم»، في ظل ارتفاع عدد السكان بشكل مطرد خلال السنوات العشرة الأخيرة.

لا يهتم أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، بتأويل ما يقصده السيسي من سؤاله، قائلًا إن النقطة الأساسية الأهم هي إدراك الرئيس ما يدور في مخيلة المصريين من مخاوف حقيقية، متفقًا مع «العرابي»، الذي قال إن كلمة الرئيس جاءت «في موعدها الدقيق، خاصة بعد تداول أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف بها قدر من التهويل بشأن احتمالية نشوب حرب مرتقبة على الحدود الليبية».

«غير كافية»، يقيّم الخبير هاشم ربيع خطوات الحكومة المصرية تجاه طمأنة الشعب مؤخرًا، في ملفات الأمن والصحة والتعليم والاقتصاد، موضحًا أن هناك مشكلات تقلق المصريين بشكل يومي تخص في المقام الأول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، فيما تحتل أزمات الأمن القومي المصري مراتب متأخرة في تفكيرهم.