شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تهنئ الأقباط بعيد الميلاد: «روح التآلف تتجلى على أرض مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ محمد العقاري نقيب فلاحين مصر، والمهندس عادل زيدان، أمين اقتصادية النقابة، الشعب المصري بصفة عامة وأقباط مصر بصفه خاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث أكد العقاري على أهمية نشر روح التسامح والمحبة بين أطياف الشعب المصري، موضحًا أن الشعب المصري نسيج واحد ولا أحد يستطيع النيل من وحده وقوة الشعب المصري.

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وأضاف «العقاري»، في بيان له، أن قوة الشعب المصري تأتي من التفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، حيث ذكر أن تلك الاعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع ابناء الشعب المصري.

ومن ناحيته، أشاد عادل زيدان، أمين اقتصادية النقابة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية «ميلاد المسيح» أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وإشادته بروابط الأخوة والمودة التي تجمع أبناء مصر من مسلمين وأقباط، وبروح التضامن والتآلف بين أبناء الوطن التي تتجلى في أبهى صورها على أرض مصر الغالية.

وأوضح زيدان، أن مصر قوية بوحدة أبناءها وقادرة على عبور أي محنة والتصدي لأي مؤامرات تحاك ضدها، كما أن مصر هي مقبرة الغزاة على مر العصور، والصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداءء، داعيًا الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة الغالية من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لهذا الشعب العظيم.