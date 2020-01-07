شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير تحرير «الأخبار» خديجة عفيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت الكاتبة الصحفية خديجة عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأخبار، مساء الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وخلال رحلتها مع صاحبة الجلالة على مدى أكثر من 35 عامًا، حصدت "عفيفي" العديد من الجوائز الصحفية في القسم القضائي، وهي صاحبة سجل حافل في التغطية الصحفية الإخبارية والانفرادات.

وتتقدم «المصري اليوم» إلى أسرة الفقيدة وجميع الزملاء بـ«الأخبار» بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة.