شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يحذّر المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذَّر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل تساقط الأمطار، حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، مطالبًا السيارات أيضًا بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.

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