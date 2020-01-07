شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر يهنئ أقباط منوف ويلتقي الأنبا بنيامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن دائرة منوف- سرس الليان، أقباط منوف بعيد الميلاد المجيد، فيما قام بزيارة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والقس سرافيم نيروز والقس تادرس فؤاد، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يحتفل بعيد الميلاد رغم دعاوى بعض الظلاميين أن تهنئة الأقباط حرام، وذلك لأن جينات الشعب المصرى عصية على التغيير، فمصر تمصر غيرها ولا تتغير، مشيرا إلى أن مصر بقيادتها السياسية ومؤسستها العسكرية الواعية لن تدخل المستنقع الليبي مثلما لم تدخل إلى المستنقع اليمنى.

وأضاف شرشر أنه يعتز جدا بالبابا شنودة، على المستوى الشخصى والتاريخي، مشيرا إلى أنه بالإضافة لكونه أسطورة مصرية، كان صحفيا متميزا وعضوا في نقابة الصحفيين، وأنه يرى أن البابا تواضروس يسير على نفس نهج البابا شنودة في الوطنية حيث يعتبر أن وطنا بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وهذه هي الوطنية بمعناها الحقيقي وبلا شعارات، وهى أبرز ما يميز الكنيسة المصرية، التي تعتبر مع الأزهر الشريف أحد حصون مصر، فالأزهر الشريف والإمام الأكبر يمثلان الوسطية والاعتدال في الإسلام بالمعنى الحقيقي بعيدا عن تحريفات الجماعات الإرهابية وتضليل المتنطعين باسم الدين.

ودعا شرشر المصريين للانتباه للشائعات والأكاذيب الذي تستخدم في حروب الجيل الرابع والخامس ضد الدولة المصرية، داعيا المصريين للالتفاف حول القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية.