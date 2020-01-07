لطلاب الثانوية العامة.. وزير التعليم يكشف نظام تصحيح المواد ذات الفرعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام تصحيح المواد ذات الفرعين بالثانوية العامة.
وتضم الثانوية العامة مواد ذات فرعين، مثل الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة+ التفاضل والتكامل)، مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا+ الإستاتيكا) ومادة الاقتصاد والإحصاء).
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020، على أن تجرى امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس 2020 .
وقال شوقي في تصريحات له عبر جروب أولياء الأمور على "واتس اب"، إنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، موضحا أن نجاحه بالدرجة النهائية في أحد الفروع يؤدي إلى نجاحه بالمادة بالنهاية الصغرى.
وتابع وزير التعليم: "في حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يؤدي الامتحان فى الفرعين معًا".
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