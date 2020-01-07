محافظ الجيزة يهنئ مطرانية الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، ترابط ووحدة عنصري الأمة، لافتا إلى أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الثلاثاء، إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها.

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وعبر المحافظ عن خالص تهنئته للأنبا يوحنا والأخوه الأقباط.

من جانبه، رحب الأنبا يوحنا اسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها بوفد المحافظة، مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وتامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وهاني العناني رئيس حي العجوزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنطافة وتجميل الجيزة، ووفد من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالجيزة.