أخبار مصر | وزير التموين يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واستقبله قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي، حيث قدم الضيف التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، فى المقر البابوى بالقاهرة وفدًا من كنيسة الأرمن الأرثوذكس برئاسة نيافة المطران أشود مناتسكايان، وقدم الوفد الأرمنى لقداسته التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قداسة البابا تواضروس وأعرب عن سعادته بالزيارة لتقديم وتبادل التهنئة، مؤكدا أن مصر بخير، بقطبيها المسلم والمسيحى، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسا فى ثقافة التعايش وحب الوطن.