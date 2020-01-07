أخبار مصر | قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقديم بعض النصائح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي أثناء الامتحانات الإلكترونية والتى ستبدأ 11 يناير الجاري، وقدمت الوزارة عدة نصائح لطلاب الصف الثاني الثانوي بشأن التابلت.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، شددت الوزارة على عدم عمل كلمة سر للتابلت، بالإضافة إلى منع استخدام الموبايل أو الكتب الخارجية داخل الامتحان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام ألفاظ خارجة أو تخص الدين والسياسية أثناء الإجابة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية في المحافظات، بمقر الديوان العام.

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وأضافت الوزارة، في بيان سابق لها، أن الاجتماع جاء في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن ناحيته، أوضح "حجازي" أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الامتحانات الورقية، أكد "حجازي"، أنها ستكون اختيار من متعدد ما عدا مواد اللغات، وأن ما جاء بالنماذج الاسترشادية، التي تم رفعها على موقع الوزارة، ما هي إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.