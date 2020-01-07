أخبار مصر | مفاوضات سد النهضة.. "دفاع البرلمان": مصر تلجأ للتحكيم الدولي في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات سد النهضة.. "دفاع البرلمان": مصر تلجأ للتحكيم الدولي في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عصام أبوالمجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر دائمًا وأبدًا تتبع إستراتيجية الدبلوماسية السياسية القائمة على المفاوضات والمباحثات تجاه أي قضية، مُؤكدًا أن اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، والذي سيعقد غدًا الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن سد النهضة، بمشاركة مُمثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي سيكون له توصيات إيجابية تجاه حل الخلافات بين الجانبين.

وأضاف أبوالمجد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن القيادة السياسية للدولة المصرية لم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل، مُشيرًا إلى أن ملف سد النهضة يعتبر قضية أمن قومي ومصر لن تفرط في أي حقوق من حقوقها المشروعة وفقًا للقوانين، مُذكرًا أن الجانب الإثيوبي يصر على ملء خزان سد النهضة بحوالي ١٥ مليار متر مكعب من مياه نهر النيل وهذا يعني الإضرار بحصة مصر والتي تقدر بـ ٥٥ مليار متر مكعب من المياه بنسبة ٢6% من حصة مصر الإجمالية.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر لا تقف أمام نهضة دولة إثيوبيا بأي شكل من الأشكال ولكن بما لا يضر الشعب المصري، مُشيرًا إلى أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي باجتماعات إثيوبيا ستلجأ مصر للتحكيم الدولي حيال هذا الملف.