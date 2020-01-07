أخبار مصر | التضامن تنقذ طفلا تعرض للتعذيب على يد ذويه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنقذ طفلا تعرض للتعذيب على يد ذويه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع بمحافظة الشرقية، عن حالة الطفل محمود "ع أ" والذى تداول قصتة رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد من زاويه بتعذيبه وقد نتج عن ذلك حجزه بالعناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام نتيجة إلتهاب رئوى حاد مع صعوبة بالتنفس ولين عظام وكسر فى الفخد الأيمن وكسر بالساق اليسرى وكسر فى الكتف وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.

وتوجة الفريق للمستشفى وأطلع على التقرير الطبى للطفل وتبين أن إدارة المستشفى قامت بتحرير محضرا بالواقعة رقم ٩٨٨ ٢٠١٩م وقام الفريق بإجراء دراسة حالة لأسرة الطفل وتبين أن والدا الطفل منفصلين ويعيش دون رعاية بينهم.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعى الفريق لمتابعة حالة الطفل لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسى له وتوفير مأوى آمن سواء مع أحد أفراد الأسرة الممتدة أو مؤسسة رعاية إجتماعية تابعة للوزارة إذا لزم الأمر تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى، كما يتابع الفريق التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بهذا الشأن والتوصل لمن قام بإحداث تلك الكسور بالطفل.

ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى والبلاغات عن إنتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الإجتماعى بالوزارة.