أخبار مصر | سلامة الغذاء بـ"البيطريين" تناقش إلحاق الأطباء بالهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة الغذاء بـ"البيطريين" تناقش إلحاق الأطباء بالهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دكتور شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة سلامة الغذاء، عن اجتماع للجنة سلامة الغذاء يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري لمناقشة أزمة التحاق الأطباء البيطرين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خاصة بعد التداعيات الأخيرة للتشكيل الوزارى ومنها وزارة الزراعة وإعادة التواصل مرة أخرى مع الجهات المعنية عن طريق اللجنة، وتداركا للجلسة التي كانت ستناقش مستجدات هيئة سلامة الغذاء لمجلس للنقابة العامة للأطباء البيطريين والذى كان مفترض أن تنعقد بعد أسبوع من جلسة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 وتم إلغاؤها.

أكدت شيرين، أنها تأمل أن تكون هناك انفراجة قريبة بعد تغيير نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والتى كانت متعنتة مع الأطباء البيطريين في إلحقاهم وندبهم للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرة إلى أنها كلها أمل أن التغيير الوزراى الجديد سوف يتفهم أهمية وجود الأطباء البيطريين فى الهيئة، مؤكدة أنه لا يوجد من يقوم بدور الأطباء البيطريين المنوط بهم فى سلامة الغذاء وفى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتقديم غذاء آمن للمواطن المصرى، فكليات الطب البيطرى هى المعنية بتخريج أطباء أكفاء مؤهلين للعمل فى الرقابة على المواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى.