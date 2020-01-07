أخبار مصر | إلغاء الإجازات.. كيف استعدت القاهرة والجيزة لاحتفالات عيد الميلاد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء الإجازات.. كيف استعدت القاهرة والجيزة لاحتفالات عيد الميلاد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأخوة الأقباط، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، حيث أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، حالة الطوارئ بجميع القرى والأحياء والمراكز، استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ونستعرض لكم كيف استعدت محافظة الجيزة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد:

1.إلغاء الأجازات لجميع العاملين بالحدائق والمنتزهات.

2.إلغاء الأجازات لجميع الأطباء البيطرين.

3.تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين.

4.مراجعة مخرات السيول لجميع المراكز والمدن للتأكد من جاهزيتها في حالة الأمطار.

5.الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار.

6.رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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7.قص الأشجار والكنس والتجريد وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات.

8.رفع كفاءة أعمد الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانة اللأزمة لهم.

وفي ذات الإطار كثفت محافظة القاهرة من أعمالها لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي جاءت كالتالي:-

1.ممنوع انتظار أي سيارة بجوار الكنائس.

2.رفع أي مخالفات متراكمة بمناطق الاحتفالات.

3.دهان الأرصفة والتأكد من تشغيل جميع أعمدة الإنارة وقص الأشجار.

4.رفع كفاءة الشوارع المجاورة للكنائس ورفع جميع المخالفات.

5.تزيين الخيم المؤدية للكنائس بالعلم المصري.