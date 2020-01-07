أخبار مصر | أبرزها معركة "قونية".. حروب انتصر فيها الجيش المصري على التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها معركة "قونية".. حروب انتصر فيها الجيش المصري على التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاضت مصر الكثير من الحروب والمعارك منذ فجر التاريخ وانتصرت في الكثير منها على أعدائها حتى طالتها سمعة أن أرضها مقبرة الغزاه، ومن أعظم تلك المعارك والحروب تلك التي خاضتها في عهد محمد علي باشا ضد الدولة العثمانية.

ففي عهد محمد علي باشا حاكم مصر، طلبت الإمبراطورية العثمانية من الأسطول المصري أن يقوم بمعاونة الجيش العثماني الضعيف نسبيا في اليونان ووعد الباب العالي محمد علي بتقديم منطقة سوريا العظمى إزاء تلك الخدمة.

وبعدها بدأت حروب الشام الأولى بين مصر والدولة العثمانية أثناء حكم محمد على باشا عندما بدأ محمد علي بمطالبة تركيا بتسليم سوريا العظمى إزاء مساعدته للسلطان العثماني أثناء حرب الاستقلال اليونانية فاكتفى السلطان بتقديم جزيرة كريت لمحمد على فاشتعلت لذلك الحرب وانتهت بانتصار محمد علي ووصول نفوذ مصر إلى أعالي نهر الفرات.

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أما معركة قونية فكانت في عام 1832، بين مصر والدولة العثمانية، وقاد المصريين إبراهيم باشا، بينما قاد العثمانيين رشيد محمد خوجة باشا، وانتهت المعركة بانتصار ساحق لجيش محمد على واقتراب إبراهيم باشا من الآستانة عاصمة الخلافة العثمانية.

وانتهت المعركة بهزيمة الجيش العثماني، ودام القتال فيها سبع ساعات، وكانت معركة قونيه نصرًا مبينا لجيش محمد على وصفحة فخار في تاريخ جيش محمد على الحربى، ولقد كانت من المعارك الفاصلة في حروب محمد على لأنها فتحت أمام إبراهيم باشا طريق الأستاذة.

وفي عام 1839، تحركت الدولة العثمانية لإعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها امام محمد علي في الحرب المصرية - العثمانية الأولى بعد أن هرعت بريطانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، للتدخل وإجبار مصر على قبول معاهدة سلام.

وتوالت المعارك بين محمد علي والسلطان العثماني وجاءت معركة " نصيبين" وهي معركة دارت في 24 يونيو 1839، وبلغت خسائر العثمانيين في معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح، وكان من قتلاهم بعض القواد والضباط، وأسر منهم بين 12.000 إلى 15.000 أسير، واستولى المصريون على نحو 20.000 بندقية و44 مدفعًا، واستولوا في اليوم التالي على 30 مدفعًا وكذلك استولوا على خزانة الجيش التي لم يتمكن العثمانيون من أخذها عند الهزيمة، وكان بها من النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك.