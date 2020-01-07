أخبار مصر | في عيد الميلاد.. كنائس رممتها القوات المسلحة بعد استهدافها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الميلاد.. كنائس رممتها القوات المسلحة بعد استهدافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحملت القوات المسلحة المصرية مسئوليتها الوطنية في ترميم الكنائس والأديرة التي طالتها أيدي الإرهاب الغاشم بعد ثورة الـ ٣٠ من يونيو، والتي استهدفتها عناصر الجماعة الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين انتقاما للحراك الشعبى في عام ٢٠١٣ وعملت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات المدنية بالعمل على قدم وساق لترميم الكنائس وعودتها للعمل في أزمنة قياسية.

الكنيسة البطرسية

وأنهت القوات والمسلحة أعمال الترميم الخاصة بالكنيسة البطرسية والتى تضررت من الأعمال الإرهابية الأخيرة حيث قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءة وإصلاح الأماكن المتضرره خلال خمسة عشر يومًا مع الحفاظ على التراث المعمارى الخاص بالكنيسة لتكون جاهزة لإستقبال الأخوه المسيحيين للصلاة فى أعياد الميلاد المجيدة.

إعادة ترميم الكنائس القديمة

كما عملت على إعادة ترميم الكنائس القديمة ويظهر ذلك جليًا في كنيسة ماري جرجس في العريش، وتم الانتهاء من ترميم الكنائس الآثرية ككنيسة دلجا والتي كان يشرف عليها منظمة اليونسكو وأعيد ترميم كنيسة العذراء بمنطقة إمبابة وإعادتها إلى رونقها وشكلها الطقسي على يد مهندسي شركة المقاولون العرب بإشراف القوات المسلحة المصرية.

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افتتاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتم افتتاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتدشين كاتدرائية مارجرجس بطنطا، التي تعرضت لهجوم إرهابي أثناء الاحتفال بأحد السعف، بعد أن تولت القوات المسلحة مسئولية ترميمها.

إعادة افتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوي

وتكفلت القوات المسحلة بإعادة افتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوي، والتي أُحرقت خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 2013، وتم ترميمها بالكامل، إلى جانب كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك بالسويس بعد انتهاء القوات المسلحة من ترميم الكنيسة التي احترقت في إحداث فض رابعة في 14 أغسطس من نفس العام.

ترميم 6 كنائس في أسيوط

وأنهت أيضا القوات المسلحة ترميم ست كنائس فى أسيوط، منها كنيسة نهضة القداسة، وسانت تريزا، ومطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، وماريو حنا بمركز أبنوب، ومطرانية القوصية، بمركز القوصية، وكنيسة الملاك.