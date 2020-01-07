مصر | المتهمان بالتنقيب عن الآثار في الوايلي: أحضرنا دجالا لاستخراج الكنز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمان بالتنقيب عن الآثار في الوايلي: أحضرنا دجالا لاستخراج الكنز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت، اليوم، نيابة الوايلي لأقوال الشقيقين المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهما في نفس المنطقة.

وقال المتهمان خلال التحقيقات، أنهم عزموا النية علي الحفر داخل منزلهما بعد ما حرضهم دجال زعم أنه يعلم أن هناك كنز مدفون أسفل منزلهم وعندما بدئا بالحفر لم يجدا شيء.

Advertisements

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن 19 شارع ابن حبيب منشية الصدر بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما "محمد ا م ف" 37 سنة، عاطل ومقيم محل البلاغ، و"متولي ا م ف" 40 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان "شقيق الأول"، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكهما.

وعثر بداخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار وقطرها 120سم، وأدوات تنقيب، وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.