مصر | تجديد حبس 10 متهمين بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 10 متهمين بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 10 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة وذلك فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وأخبار ومعلومات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما جاءت التحريات الأمنية بتورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.