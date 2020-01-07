مصر | تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي للإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي للإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 6 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على خلفية إتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



وضمت قائمة المتهمين المجدد حبسهم كل من "ياسر حسن، محمد مصطفى، ووليد فتحى، عادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، خالد حمدي".



ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما جاءت التحريات الأمنية بتورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

