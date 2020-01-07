مصر | ضبط 234 كيلو لحوم فاسدة بثلاجة مطعم في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 234 كيلو لحوم فاسدة بثلاجة مطعم في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الرقابة التموينة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 234 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك وفاسدة بداخل ثلاجة أحد المطاعم ببندر الفيوم وتحرر محضر رقم ٣٥ جنح أمن الدولة طوارئ.

كما تم ضبط 7،5 طن كيماوي مدعم غير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعه في السوق السوداء وتحرر محضر برقم ٤ جنح أمن دولة طوارئ وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديريه التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبرئاسة المهندس محمود عبد التواب، مدير عام إدارة الرقابة بالمديرية والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير الرقابة التموينية، والمهندس عوض الرديني رئيس الرقابة والمفتشين نادر فهمي وأحمد صلاح.