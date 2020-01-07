مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. وزير الداخلية يشيد بدور الكنيسة في نشر السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. وزير الداخلية يشيد بدور الكنيسة في نشر السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

وزير الداخلية يشيد بالدور الوطني للكنيسة في نشر التسامح

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لها وجميع المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تحويلات مرورية وإصلاحات بطريق السويس الجديد

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

كشف ملابسات اختطاف سائق بالقاهرة ومساومة أهليته على دفع مبلغ لإطلاق سراحه

نجح رجال قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلان لارتكبهما واقعة اختطاف سائق ومساومة أهله على دفع مبلغ مالي.

"خانت زوجها وطليقها".. كواليس قتل سائق وإلقاء جثته في منشأة القناطر

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل سائق، وإلقاء جثته بمياه النيل بمركز منشأة القناطر، وتبين أن طليقته كانت متزوجة من جزار قبل ذلك وانفصلت عنه لسوء معاملته لها، ثم تزوجت من المجني عليه، وارتبطت بعلاقة غير شرعية بعامل، مما دفع المجني عليه إلى الشك في سلوكها، وردد شائعات عنها وعن نجلة الجزار لتشويه سمعتهن.