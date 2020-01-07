مصر | حبس عاطلين 4 أيام بتهمة اختطاف سائق في مدينة نصر

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اختطاف سائق ومساومة أهله على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بغياب نجله سائق عقب خروجه من مسكنهما مستقلًا سيارته ربع نقل وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم "حدده" طلب خلاله المتصل مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراح ابنه والسيارة واتفق معه على التقابل بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بذات المنطقة المتفق عليها، أسفرت إحداها عن ضبط مرتكبى الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم.