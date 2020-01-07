شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث مع سفير الاتحاد الأوربي المشروعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ساندرا دي ولي، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق.

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وأكد «الوزير» أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الارشادية، بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، بجانب عمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الانقاذ والتأمين.

ولفت «الوزير» إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف بالطرق الجديدة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.

وأعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اهتمام كافة الدول الاوربية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات، الناتجة عن حوادث الطرق إلى 50% بحلول عام 2030، مؤكدة على أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال.