شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقدم التهاني للأقباط بمناسبة عيد الميلاد: سنظل يدًا واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لتقديم التهاني للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه خلال الجوله كل من اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ والدكتور عواد احمد السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبيه وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأوقاف والأزهر.

وبحسب بيان، الثلاثاء، بدأت الجولة بتقديم التهنئة للآنبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور، راعى الكنيسة الإنجيلية بنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للانبا بطرس، أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبوزعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقص اسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلماته التي القائها في الكنائس، أنه «مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان»، مشيرا أن «مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد»، لافتا إلى أن «جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة في العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا».