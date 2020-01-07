شكرا لقرائتكم خبر عن «بني سويف» توضّح حقيقة وجود شروخ في كوبري النيل العلوي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة بني سويف بيانًا بشأن ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود «شروخ» أسفل كوبري بني سويف العلوي.

وأوضحت المحافظة في البيان أن تقرير استشاري هيئة الطرق والكباري أكد أن تلك الشروخ هي عبارة عن خرسانة زائدة، والتي تُعرف بـ«الرايش» في أماكن فواصل الصب، وأنه لا توجد شروخ نافذة بأسفل جسم الكوبري، وذلك بعد معاينة الكوبري، بناء عن طلب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأضاف التقرير المذكور أنه بناء عن طلب المحافظة لتحديد حالة بعض المناطق بالبلاطة السفلية، والتي يظهر بها شروخ في الاتجاه العرضي للكوبري، فقد تمت المعاينة لهذه الأماكن عن قرب باستخدام سقالات معدنية، وتمت ازالة الاجزاء الزائدة من الخرسانة باستخدام مطرقة يدوية، وتلاحظ أن هذه الأجزاء عبارة عن خرسانة زائدة، يرجح أنها في أماكن فواصل الصب أثناء انشاء الكوبري، وأنه لا يوجد بها شروخ، وأنه تم توثيق هذه الأعمال بالصور الفوتوغرافية الواضحة.