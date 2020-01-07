شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «دورنا أن نسترد الخطاب الديني من مختطفيه، ونواجه التسيب والانحلال الأخلاقي كما نواجه الإرهاب والفكر المتطرف».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الأوقاف في الجلسة الرئيسية لاجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الذي أدان بالإجماع التدخل التركي السافر في الشأن الليبي، كما أدان وبقوة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري السافر في ليبيا.

وحضر اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، الذي ضم ممثلين من نحو ستين دولة، مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، والشيخ عبدالرحمن السديس، المشرف على الحرمين الشريفين، وعشرات العلماء المشاركين من مختلف دول العالم الإسلامي.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي