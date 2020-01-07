شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يوزع أيقونة الميلاد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "نحن في مصر نعيش على الحب والسلام بين جميع الأديان"، وقدم برفقته الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء بتوزيع أيقونة الميلاد على السياح الحاضرين في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ جنوب سيناء الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك برفقته المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ووفد مرافق له.

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وقدم المحافظ التهنئة بعيد الميلاد المجيد لجميع أقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، وهنأهم ببداية عام جديد، حيث دعا الله أن يكون عاما سعيدا، متمنيا أن يعم السلام والمحبة على جموع الشعب المصري، وقال في كلمته "نحن سعداء بهذه الاحتفالية ونقدم لاخواتنا المسيحيين كل التهنئة والاحترام والحب، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أرسلتني لأقدم التهنئة اليكم جميعا ونيابة عن كل طوائف المحافظة والقيادات والعاملين بجنوب سيناء"، وأضاف: "نحن نعيش في مصر على الحب والسلام بين جميع الأديان ونرحب بكم على أرض السلام مصر".

من جانبه شكر الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء المحافظ ومرافقيه، وهنأ الشعب المصري وأهالي جنوب سيناء بعام جديد متمنيا دوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصري العظيم ووجه الشكر لمدير أمن جنوب سيناء وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة على الأمن والأمان قائلا: "إننا شعرنا جميعا وكل المصلين بالإطمئنان ونحن نصلي داخل الكنائس".

وأكد على أن السلام على مستوى الأسرة والبيئة والجامع والكنيسة وعلي مستوي العالم، لافتا إلى أن الفرحة على وجوه كل المهنئين الآن، ومعبرا عن فرحته بتهنئة الرئيس، ومتمنين لمصر التقدم وزيادة النهضة الموجودة على أرض مصر.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوزع أيقونة الميلاد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ ويقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوزع أيقونة الميلاد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ ويقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوزع أيقونة الميلاد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ ويقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوزع أيقونة الميلاد في كنيسة السمائيين بشرم الشيخ ويقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

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