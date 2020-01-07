شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا، وذلك استكمالًا لجولته التي بدأها، صباح الثلاثاء، للمرور على عدد من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين.

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ورافق المحافظ اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، والعقيد وليد الشحات، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم سلامة، والأستاذ بلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب (هشام مجدي، نهى الحميلي، ميرفت ميشيل، هشام سليم، عبدالله مبروك، محمد كساب، مجدي بيومي، بدوي النويشي، على بدر)، ومحمد بكري، وهاني الجويلي، رئيسا ناصر وببا، والشيخ محمد أبوحطب والشيخ سيد عبداللطيف، على رأس وفد من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف، ونرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة والحزبية وممثلى النقابات.

وقدم المحافظ التهنئة للقمص باسيليوس الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية لقيادات الديرين والإخوة المسيحيين من أبناء مركز ومدينة ناصر بهذه المناسبة العزيزة.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية ببا، حيث كان في استقباله الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيًا أن يكون عيدًا وفرحة على كل المصريين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خلال زيارة لديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر والمطرانية بمدينة ببا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد