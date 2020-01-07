شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح لـ«الجهاز التنفيذي»: «يسروا ولا تعسروا على المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال لقاء المواطنين الأول، جميع رؤساء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، بضرورة التيسير على المواطنين والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم والرد عليها وحلها وتخفيف معاناتهم، قائلا: «يسروا ولا تعسروا على المواطنين».

حضر اللقاء، المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والإدارات المعنية. واستمع «شعيب» للطلبات المقدمة من المواطنين، وصدق على صرف إعانات مالية شهرية لعدد ٤ حالات نظرا لظروفهم الإنسانية والاجتماعية الصعبة، وإدراج حالتين طلب وحدة سكنية بالنجيلة وسيدة عبدالرحمن وفق أولوية الاستحقاق.

كما وجه بتوفير كشك لحالتين أوبحث إدراج مشروع لهما ضمن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومخاطبة السجل المدنى لمساعدة مواطن في تعديل رقم قومى لطفل ثالث له معاق لصرف معاش ضمانى إضافة إلى اثنين معاقين ومساعدته في مشروع تربية أغنام من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتدبير فرصة عمل مؤقتة لشاب أصيب في حادث.

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وطالب المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لمراجعة منظومة الصرف الصحى بإحدى العمارات بإسكان الآرامل بمرسى مطروح وتوصيلها بالبيارة تخفيفا من معاناة مواطنة.

وأوضح أن قرية سيدى شبيب بالضبعة ضمن قرى برنامج «حياة كريمة» التي يتم العمل فيه حاليا على توفير كافة الخدمات والبنية التحتية الرئيسية كالطرق ومراجعة شبكة الكهرباء ومدرج إنشاء 11 فصلا تعليميا بها قبل 30 يونيو المقبل.

ووجه «شعيب»، شركة كهرباء البحيرة بالتسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية لسرعة صيانة كهرباء تجمع حويل حمودة الزواوى ببنجر السكر بالحمام حيث تم توريد الأعمدة المطلوبة وجارى تركيبها الأسبوع المقبل مع المراجعة الفنية بها حفاظا على أرواح المواطنين، كذلك جاري إعادة طرح استكمال مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بعد سحب الأعمال من المقاول.

ووافق محافظ مطروح على نقل مدرس من ذوى الاحتياجات الخاصة بسيوة إلى مطروح بعد انتهاء الفصل الدراسى الثاني حفاظا على استقرار العملية التعليمية، وسرعة عرض خطة توزيع السكن الإدراى بسيوة لتحقيق الاستقرار للعاملين بالجهاز الإدارى هناك.

وأشار إلى أن قرار منح إجازة استثنائية بأجر كامل لإحدى الحالات المرضية هو قرار للقومسيون الطبى المختص مع مراعاة الظروف الصحية ردا على طلب إحدى الحالات.