شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن «2 كفاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، تقريرًا عن أنشطة مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل عن الفترة من يونيو 2018 إلى نوفمبر 2019، تضمن الإنجازات التي تحققت وآليات العمل بالمشروع والرؤية المستقبلية.

أوضح التقرير أن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين المستفيدين من برنامج تكافل، ينفذ في 10 محافظات المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة، والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، ويستهدف 1.148.861 أسرة من السيدات في سن الإنجاب، حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعيات أهلية.

وحول تنفيذ حملات طرق الأبواب، والطلب على خدمات تنظيم الأسرة، أشار التقرير إلى أن المشروع خلال الفترة المشار إليها، قام بتنفيذ 2 مليون و413 ألف زيارة طرق أبواب، وتحويل 369.668 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، كما قام بتنفيذ 3640 ندوة مع الفئات المستهدفة، شارك فيها 345.225 رجلًا وسيدة.

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وحول العمل على تأهيل العنصر البشرى، قام البرنامج بتطوير دليل للمثقفة المجتمعية «دليل طرق الأبواب»، الذي يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية والدينية والصحية الخاطئة التي تدفع إلى زيادة الإنجاب، وموازيًا لذلك قام ببناء قدرات 1142 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ الدليل.

وعن تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، أوضح التقرير أنه تم تطوير وتجهيز 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية بالمناطق المحرومة من الخدمة، حيث استفاد من هذه العيادات 35.712 سيدة، وجاءت محافظة بنى سويف في مقدمة المحافظات المستفيدة من عمليات تطوير عيادات تنظيم الأسرة بإجمالي 6 عيادات و10.309 مستفيدات ترددن عليها.

وحول آليات التوعية، أشار التقرير إلى إطلاق حملة «السند مش في العدد»، التي قام بها الفنان أكرم حسنى وبلغت نسبة المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي للحملة الأولى 30 مليون مشاهدة وللحملة الثانية ما يزيد على 20 مليون مشاهدة، كما تم إنتاج وإذاعة وبث عدد من البرامج الإذاعية لإيضاح صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية المغلوطة تجاه تنظيم الأسرة، كما شهد المشروع تنفيذ 20 عرضا من مسرح الشارع بحضور 7.350 مستفيدًا، وذلك في إطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، حيث نفذت العروض في القرى والمراكز التي يعمل بها المشروع، وقام بها طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وعن الرؤية المستقبلية للمشروع، أوضح التقرير أنه جارٍ تجهيز 32 عيادة تنظيم أسرة إضافية وبناء قدرات 1000 متطوعة جديدة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ زيارات طرق الأبواب من واقع دليل المثقفة المجتمعية، إضافة إلى اتخاذ الاستعدادات للبدء في حملات توعية بحي الأسمرات (ندوات ومسرح شارع) وتنفيذ عروض غير مباشرة بالمحافظات المستهدفة.